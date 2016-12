Attitude 2015, Pascal Jolivet, Touraine, Loire, France

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Ce sauvignon pur jus est à l’image de Pascal Jolivet : direct, convivial, festif. Un blanc sec qui aime séduire et socialiser (comme son auteur), habillé simplement mais avec une classe évidente, affichant rondeur sur une jolie densité fruitée et une finale simple, friande et porteuse. Rieur et décomplexé. (5)