Innisfree 2013, Joseph Phelps Californie, États-Unis

(5) à boire d’ici cinq ans

(5+) se conserve plus de cinq ans

(10+) se conserve dix ans ou plus

© devrait séjourner en carafe

★ appréciation en cinq étoiles

Le cabernet sauvignon est out en 2017 ? Pour moi, il n’a jamais été aussi in qu’avec ce grand seigneur qui, à moins de 50 $, est une affaire. Simplement glorieux ! L’ensemble paraîtra monolithique derrière une sève fruitée redoutable, mais la qualité des tanins et de l’élevage soigné le destine au meilleur. Cave et/ou carafe. (10 +) ©