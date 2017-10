La recette de magret de canard du Québec, jus au sureau et choux de Bruxelles

Par Olivier Perret,

La sauce

Les magrets

Les gésiers

Les légumes

La purée de topinambour

Le dressage

Pour 4 personnes- 500 ml de fond de veau réduit- 75 ml de vin rouge- 25 ml de sirop d’érable- 100 g de baies de sureau fraîches (ou congelées), ou 75 ml de jus de sureau2 magrets de canard sans les filets (réserver). Les quadriller à l’aide d’un couteau. Saler et poivrer, cuire (bien rôti coté peau) et terminer la cuisson au four (7 minutes à 400 °C). Laisser reposer le même temps que la cuisson et servir le magret rosé.5 à 6 gésiers de canard émincés déjà confits de chez votre boucher. Réserver.- 400 g de topinambours- 75 g de beurre- 90 ml de crème 35 %- 24 petits choux de Bruxelles- Huile d’olive ou gras de canard- Sel et poivre du moulinBien rincer les topinambours. Les cuire avec la peau (si elle est tendre), sinon les éplucher à l’aide d’un économe. Vous devez obtenir une cuisson complète dans une eau salée, les réduire en purée avec la peau (ou sans peau) dans un mélangeur. Pour une consistance lisse, ajouter environ 75 g de beurre et un peu de crème 35 %. Réserver au chaud.Cuire les choux de Bruxelles dans une eau salée, puis les refroidir à l’eau glacée et bien les égoutter. Réserver. Au moment du dressage : faites sauter les choux de Bruxelles dans un peu de gras de canard, ajouter les gésiers confits, faire revenir et assaisonner au goût. Réserver.Déposer au fond de l’assiette un bon trait de purée de topinambour, les choux de Bruxelles et les gésiers, le magret taillé en biseau et la sauce au sureau.