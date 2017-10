La recette de gel yuzu

Pour environ 200 mlVoici la recette d’une garniture fancy très facile à faire ! C’est une de mes préférées que j’utilise sur une assiette en déco, pour un tartare de poisson, une salade toute simple, pour une assiette de fruits de mer, sur mes huîtres crues… C’est très polyvalent. Réveillez l’artiste culinaire en vous ! Coupez des concombres, mettez un peu de sel et de poivre et ce gel yuzu pour une collation, par exemple.100 ml de jus yuzu100 ml d’eau4 g d’agar-agar100 g de sucreMettre à ébullition l’eau, le sucre et le jus yuzu, ajouter l’agar-agar et laisser cuire pendant une minute sur feu moyen. Laisser refroidir dans le frigo pendant 5 à 6 heures pour que ça devienne un gel.Couper en dés et mettre le tout dans un robot culinaire, et mélanger jusqu’à l’obtention d’un gel lisse. Mettre dans une pipette en plastique et garder au froid. Se conserve facilement pendant une semaine.