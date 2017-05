La recette de salade Shirazi du Byblos

Byblos le petit café 1499, rue Laurier Est, Montréal, ☎ 514 523-9396

Au fil des semaines, nous vous avons présenté un menu iranien complet de l’entrée au dessert. Mais il manquait la salade. Cette petite recette toute simple fait partie de presque tous les repas en Iran. On la mange aussi bien en entrée qu’en accompagnement des plats principaux.Pour 6 personnes- 3 belles tomates fermes- 6 concombres libanais ou 1 concombre anglais- Deux oignons verts- Huile d’olive- Jus de citron- Sel et poivreCouper les tomates en petits dés. Couper les concombres en petits dés, sans les éplucher. Couper la partie verte des oignons verts en petits tronçonsMélanger tous les ingrédients, arroser de jus de citron et d’huile d’olive, au goût. En général, la salade Shirazi est un peu surette. Saler et poivrer au goût.Dans certaines familles, on ajoute comme assaisonnement des herbes séchées telles que de l’aneth, du basilic et de la menthe.Vous avez maintenant de quoi faire un repas entièrement iranien !