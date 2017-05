Recette de pizza déjeuner à la ricotta, au bacon et au citron d'Olive & Gourmando

La pizza n’est pas souvent considérée comme un repas convenable à servir au petit-déjeuner, mais je vous garantis qu’elle saura vous offrir toutes les saveurs que vous recherchez pour épater lors d’un brunch entre amis.Pour 2 portions— 1 boule de pâte à pizza (454 g)— 3/4 tasse de fromage ricotta— 1/2 tasse de crème fraîche— 2 tasses de champignons mélangés (portobellos, shiitakes, pleurotes) sautés— 1/2 citron tranché très mince— 6 tranches de bacon épaisses cuites— 2 oignons verts tranchés minces— 2 oeufs— Sel et poivre— MielPréchauffer le four à 450 °F. Dans un petit bol, mélanger la ricotta et la crème fraîche. Saler et poivrer au goût.Sur une surface farinée, étendre la pâte et la déposer sur une plaque huilée ou sur une plaque à pizza trouée. Étaler uniformément sur la pâte le mélange de ricotta, puis les champignons sautés, le bacon et le citron. Cuire au four de 10 à 12 minutes environ, jusqu’à ce que la pâte soit dorée.Pendant ce temps, cuire 2 oeufs au miroir dans une poêle et les déposer sur la pizza pour les 2 dernières minutes de cuisson.Garnir d’oignons verts, de sel, de poivre et d’un filet de miel.