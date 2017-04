Recette de carpaccio de hamachi à la bergamote du Renoir

Le Renoir Hôtel Sofitel, 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, ☎ 514 285-9000

- 500 g de hamachi- 10 g de caviar- Une demi-pomme grenade- Une demi-bergamote- 200 g de crème 35 %- 20 g de raifort frais râpé- 10 g de poivre sauvage (Des Dunes)- 300 g de légumes aigres-doux (daïkon, radis, carottes)- 50 g de vinaigre érable- 50 g de salicorne- 10 g de sel finNettoyer et tailler le hamachi en fines tranches (environ 5 tranches par personne, poids maximum de 50 g). Mélanger la crème montée, le raifort râpé, le sel et le poivre.Préparer les légumes aigres-doux : trancher finement la carotte, le daïkon et le radis (à la mandoline) ; mélanger le vinaigre d’érable, le sucre et l’eau et chauffer dans une casserole ; ajouter le mélange chaud sur les légumes crus en dehors du feu ; laisser refroidir dans un bol.Déposer le carpaccio d’hamachi dans le fond de l’assiette. Assaisonner avec sel et poivre sauvage. Ajouter l’huile de bergamote, les légumes aigres-doux et le caviar.À l’aide d’une pipette, mettre quelques points de crème au raifort dans l’assiette et zester un peu de bergamote à l’envoi. C’est prêt.