Rillettes de saumon de Monsieur resto-bar

Monsieur Resto-Bar 1102, rue de Bleury

Montréal

☎ 514 861-0000

restobarmonsieur.com

Pour 4 à 8 portions- 1 filet de saumon (220 g)- 1 litre d’eau- Le zeste d’une lime- Le zeste d’un citron- 2 cuillerées à soupe d’aneth- 1 cuillerée à soupe d’échalote- 1 cuillerée à soupe de ciboulette- 1 à 2 cuillerées à soupe de beurre fondu- 2 cuillerées à soupe de beurre- Sel et poivre- 1 cuillerée à soupe de crème de tableFaire pocher le saumon dans l’eau avec le jus de citron et le jus de lime (préserver le zeste). Retirer le saumon. Ajouter le beurre au saumon, mélanger. Laisser refroidir pendant 1 heure.Dans un bol, mélanger le zeste de citron, le zeste de lime, l’échalote, l’aneth et la ciboulette.Mélanger les ingrédients, ajouter le saumon (avec les mains). Ajouter de la crème de table, jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée.Note : utiliser deux cuillerées à soupe pour former les rillettes de saumon en quenelles. Servir.