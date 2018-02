À midi, les hordes ubisoftiennes envahissent le Petit Séoul, signe annonciateur d’additions minimalistes, entre autres choses. C'est confirmé: question prix, la maison tient la route. L’ambiance générale est plutôt bon enfant, et la clientèle semble s’accommoder avec indulgence des quelques bémols dus sans doute à un succès peut-être un peu prématuré.



Ces mêmes hordes ne détestent d'ailleurs pas la bonne cuisine, ce qui explique l’amitié quasi instantanée établie entre elles et les gens de Petit Séoul, monsieur Jonathan Jin Shik Lee et madame Hye Jung Sim, son épouse.



Notre critique complète

Petit Séoul ★★★ 5245, boulevard Saint-Laurent, Montréal

☎ 514 379-4929