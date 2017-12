Tangia propose de visiter la cuisine du Maroc dans de très belles assiettes. Installés sur des coussins moelleux et bercés par quelque mélopée maghrébine, on découvrira ainsi des plats — pastilla, tagines et bien sûr tangia — qui pourraient tout aussi bien sortir de la cuisine d’amis marocains nous ayant invités à manger chez eux.



Notre critique complète

Tangia ★★★ 1/2 2072, rue Drummond, Montréal % 514 282-9790