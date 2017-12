Du très beau travail et du très bon aussi, exécuté à la perfection par Éric Gonzalez et sa brigade. Chaque assiette arrive et l’on est d’abord surpris par sa beauté. Le bonheur se poursuit tout au long du repas. La salle est comme elle doit l’être chez le chef le plus étoilé de la planète et le service est un modèle.



Notre critique complète

L’atelier de Joël Robuchon ★★★★★ Casino de Montréal, niveau A, Pavillon du Québec, 1, avenue du Casino Montréal

☎ 514 392-2781