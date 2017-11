Entre Sainte-Adèle et Sainte-Margurite-du-Lac-Masson, le chef Bruno Léger a installé son Recto Verso dans une très belle maison ancestrale. Il y sert une cuisine délicieuse, pleine de plantes venues des forêts avoisinantes et que lui apportent divers chasseurs-cueilleurs de qualité. Assiettes imaginatives et soignées, service attentionné et ambiance invitant à la découverte.



Recto Verso ★★★ 1/2 814, chemin Pierre-Péladeau, Sainte-Adèle

% 450 229-9555