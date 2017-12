La destination pour s’initier aux vins effervescents dans la région de Québec. Les mercredis, on découvre champagnes, crémants, cavas et autres mousseux au verre, alors que les jeudis « perlés » offrent un bar à cru permettant d’expérimenter et de trouver ses accords bulles-mets favoris.



Notre critique complète

La Champagnerie ★★★ 802, rue Saint-Joseph Est, Québec

☎ 418 614-9802