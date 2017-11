Le bonheur tient à peu de choses : pousser la porte et se sentir bienvenus, prendre place et deviner le bonheur aux tables voisines. Être servis avec grâce, conseillés avec jugement et accompagnés intelligemment au long du repas s’inscrivent dans cette veine. Quand la cuisine est bonne, le bonheur est complet. Rosie possède tout cela.



Notre critique complète

Bistro Rosie ★★★★ 1/2 1498, rue Bélanger, Montréal

☎ 514 303-2010