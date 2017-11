Mets italiens classiques (pâtes, pizzas, veau, salades et tutti quanti) dans un quartier très animé. Service ultra rapide et facture raisonnable. Une destination intéressante pour ceux qui ne souhaitent pas s’y attarder… afin d’avoir plus de temps pour profiter des attraits de la Vieille Capitale.



Portofino ★★ 54, rue Couillard, Québec

☎ 418 692-8888