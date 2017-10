Dans ce très joli restaurant de Pointe Saint-Charles, on peut déguster la cuisine de Hakim Chajar et d’Anthony Bardier. Une cuisine pleine de saveurs, modèle de créativité et de délicatesse. Produits mis en évidence et générosité des assiettes. Avec un peu de chance, vous pourrez tomber sur un midi ou un soir où le célèbre Hakim sera là.



Notre critique complète

Miel ★★★★ 2194, rue Centre, Montréal

☎ 438 381-3838