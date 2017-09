29 septembre 2017

7175, boul. Wilfrid-Hamel O.

L’Ancienne Lorette % 418 872-9991

HHH $$$

On peut faire de belles découvertes dans les restaurants d’hôtel. Le resto Les Palmes, niché au Québec Inn, offre une oasis intérieure où, en matinée, on profite d’un brunch luxuriant, ou plus tard en journée, de salades, grillades, fruits de mer et autres mets évoquant

les Tropiques.