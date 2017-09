Parfois, aller manger dans un endroit bizarre s’avère une belle initiative. Planté en bordure anonyme du boulevard, cet Oregon de Sainte-Rose est une très belle surprise. Une fois le seuil franchi, on découvre un décor plutôt verdoyant et surtout une cuisine très soignée, une carte des vins intelligemment construite et un service exemplaire.



Oregon ★★★★ 241, boulevard Curé-Labelle, Laval

☎ 579 641-1414