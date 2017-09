Aux murs de ce très bon petit « Apportez votre vin », des photos de durs et dures à cuire laissent penser que le chef aime la boxe. Sur les tables, on constate qu’il aime aussi beaucoup la cuisine et le partage. Quelques propositions pantagruéliques comme sa paella ou son énorme côte de boeuf côtoient de jolies assiettes tout en délicatesse.



Dur à cuire ★★★ 219, rue Saint-Jean, Vieux-Longueuil % 450 332-9295