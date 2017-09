Depuis plus de 60 ans, un haut lieu de la gastronomie à l’européenne dans sa plus pure expression : les plats servis au guéridon, avec leurs spectaculaires flambées de viandes, de fruits de mer et même de desserts, valent largement le détour. Chaleur, classe, saveur et distinction.

Restaurant le Continental ★★★★★ 26, rue Saint-Louis, Québec

☎ 418 694-9995