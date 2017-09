Ouvrir un petit restaurant d’inspiration exotique dans ce quartier témoigne de l’enthousiasme des propriétaires. On trouve ici de très originaux currys venus du Japon (!) et d’ailleurs, de belles assiettes rafraîchissantes, un service chaleureux et détendu, le tout dans un décor légèrement décalé et pour une poignée de dollars.

Bighi Curry ★★ 1/2 1659, rue Ontario Montréal % 514 379-4443