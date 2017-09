C’est comme l’Italie, en dirext du quartier Saint-Roch avec des pizzas aux ingrédients choisis avec amour et cuites en 90 secondes à 900 °F dans un impressionnant four à bois importé. On peut aussi commander pour emporter. Excellents desserts… dont les Dita di Nina au Nutella chaud !

Nina pizza napolitaine 410, rue Saint-Anselme Québec, % 581 742-2012