Plats riches et roboratifs en portions « viriles » pour le cow-boy ou la cow-girl qui sommeille en vous : pulled pork, steaks grands comme l’Arkansas, sauces gourmandes aux parfums de bourbon et de Jack Daniel’s, et bien sûr fritures à gogo… C’est comme le Superbowl toute l’année, quoi.

Jack Saloon 1155, rue de la Chevrotière Québec, % 418 522-5350