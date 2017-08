Le genre d’établissement devant lequel on peut passer 100 fois sans le remarquer, tant il est discret. Ce serait dommage de ne pas pousser la porte. Un beau décor épuré et de très belles assiettes qui, à petits prix, proposent de délicieuses découvertes. Service à l’avenant et ambiance décontractée qui ajoute au plaisir de la table.

Boxermans ★★★★ 1/2 1041, avenue Van Horne

Montréal

☎ 514 495-4000