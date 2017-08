L’intérieur du presbytère était très bien, mais ces jeunes gens dynamiques y ont ajouté une terrasse tout aussi invitante. Une raison supplémentaire de se rendre savourer la cuisine polychrome et délicate du chef John Winter Russell et de sa brigade, les vins choisis avec goût par Emily Campeau et le service impeccable, salle et terrasse.

Candide ★★★★ 1/2 551, rue Saint-Martin Montréal % 514 447-2717