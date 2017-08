On trouve ici une cuisine italienne bien faite, généreuse et savoureuse. On craque pour les planches d’antipasti, les excellents plats de veau et les différents types de gelato, fondants et soyeux, dont une bouchée nous conduit illico au pays de Dante, Botticelli et Rossini.



Notre critique complète

Il Matto ★★★ 1/2 850, avenue Myrand

Québec

% 418 527-9444