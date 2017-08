Les classiques bien faits ont toujours leur place. Belle proposition de crustacés, dont l’entrée « Nage de la mer safranée » (crevettes, pétoncles, moules, palourdes et crabe des neiges) et vaste choix de plats carnés, de pâtes et de pizzas raffinées. Carte des vins généreuse. Fermé le dimanche.

Viva Sgobba ★★★ 1/2 670, rue Bouvier Québec % 418 914-9956