12 mai 2017

C’est ici la Mecque de la poutine, de la plus classique à la plus gastronomique. On fait son choix selon ce qui fait envie : boeuf braisé, canard, à l’italienne, ris de veau, parsemée d’oignon ou de bacon… Il y a tout ce qu’il faut pour satisfaire petites et surtout grosses faims.