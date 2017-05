12 mai 2017

La vie est simple. On vous fait joyeusement rôtir du poulet d’élevage bio de Charlevoix, mariné ou apprêté avec des condiments maison (fines herbes, épices et miel urbain), et on vous sert le tout arrosé d’une bière de la micro-brasserie de l’île d’Orléans. Voilà.