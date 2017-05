Un tout petit restaurant un peu caché, mais qui mérite le détour tant on y sert de belles assiettes. Le chef Smith travaille avec la précision d’un joaillier et le talent d’un grand peintre. Peu de choix, mais rien qui laisse indifférent ; plutôt admiratif et reconnaissant car tout ce qui est servi ici est absolument délicieux.



Notre critique complète

Les deux singes de Montarvie ★★★★ 176, rue Saint-Viateur O., Montréal

☎ 514 278-6854