Ce resto figure à la liste des excellentes tables détendues de notre cité gourmande. Il y en a pas mal d’excellentes, mais excellence et détente riment plus rarement. Chez Luciano, c’est le cas. Tout y est bon, antipasti, pasta, poisson et viande. Et les bouteilles proposées par son ami Angelo complètent parfaitement le tout.



Luciano ★★★★ 1212, rue Saint-Zotique,

Montréal

☎ 514 303-1204