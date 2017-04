Depuis toujours, Patrice Demers brille avec ses chefs-d’oeuvre sucrés. Dans sa pâtisserie, à côté des cannelés, des éclairs et de ses célèbres petits pots, on peut, à midi, savourer de belles assiettes pas compliquées, vols-au-vent originaux, irrésistibles oeufs en cassolette et autres délices. Grandes assiettes des brunchs de fins de semaine.

Patrice Pâtissier ★★★★ 2360, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, ☎ 514 439-5434, $$