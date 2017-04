Leonard Lighter et son frère font un travail remarquable et poursuivent l’oeuvre paternelle. La maison a été élégamment revampée et la clientèle a embarqué. On y croise autant de jeunes clients affamés que d’habitués de longue date. À voir le plaisir de tous, on peut avancer que le steak d’excellente qualité est un élément unificateur.

Moishes ★★★★ 3691, boulevard Saint-Laurent, Montréal, ☎ 514 845-3509, $$$1/2