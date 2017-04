Dans un décor industriel se déployant sur cinq paliers, l’Atelier renouvelle régulièrement son menu de tartares (mais pas seulement !) et surtout sa carte des cocktails où s’exprime l’inventivité de Patrice Plante et de son équipe, pour le plus grand plaisir de nos papilles.

L’Atelier Tartares Cocktails ★★★ 624, Grande-Allée, Québec, % 418 522-2225, $$$