On propose ici un menu où les produits du Québec sont offerts à prix amical. On craque pour le chili végé à la bière et pour la poutine « Chimi » aux patates de l’île d’Orléans, fromage en grains Perron, bacon aux herbes, chimichurri, oignons et maïs grillé puis sauce à la bière.

Brasserie Artisanale La Korrigane ★★★ 380, rue Dorchester, Québec, % 418 614-0932, $$