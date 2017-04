L’Eleven Madison Park, meilleur restaurant du monde

Matthew Pene, maître d’hôtel, dans la salle à manger du Eleven Madison Park, unanimement reconnu comme «l’un des restaurants les plus influents au monde»

L’Eleven Madison Park de New York a été sacré mercredi meilleur restaurant du monde au classement des « 50 best », lors d’une cérémonie à Melbourne où le Français Dominique Ansel, également installé à New York, a été élu meilleur pâtissier du monde.

Dirigé par le chef Daniel Humm, né en Suisse, le restaurant contemporain new-yorkais devance, dans l’ordre, le vainqueur de l’an dernier, l’italien de Modène Osteria Francescana, et le catalan espagnol El Celler De Can Roca.

Le premier restaurant français, le Mirazur de Menton, qui est tenu par le chef argentin Mauro Colagreco, suit à la 4e place de ce classement créé en 2002.

Le « 50 best » est décerné depuis 2002 par un millier d’« experts indépendants » (chefs, journalistes spécialisés, propriétaires de restaurants…) qui notent leurs expériences des 18 derniers mois sous l’égide du magazine Restaurant du groupe de presse britannique William Reed.

L’organisateur a découpé le monde en 26 régions, chacune d’entre elles comprenant un jury de 40 personnes qui sélectionne des établissements de sa zone.

Légitimité contestée

La légitimité de ce classement, parrainé par plusieurs marques, est régulièrement contestée, notamment par des chefs français qui l’accusent de complaisance et d’opacité.

En réaction, ses détracteurs, français, mais aussi japonais et américains ont lancé en 2015 « La liste », classement des mille meilleures tables du monde.

Bien que les critères et la méthode du « 50 best » soient parfois critiqués, Eleven Madison Park est unanimement reconnu, depuis plusieurs années, comme « l’un des restaurants les plus influents au monde », selon l’expression du New York Times, qui lui a attribué sa note maximale, quatre étoiles.

Il jouit également de trois étoiles au guide Michelin depuis 2012, année lors de laquelle il avait surpris en passant brusquement d’un seul à trois macarons.

Le restaurant a annoncé qu’à compter du 11 avril, jusqu’au 9 juin, il servirait seulement un menu gastronomique unique, à 295 dollars, composé de 11 plats évoquant certaines des compositions les plus marquantes des onze années passées par Daniel Humm aux affaires.

Le chef ému

« Je suis ravi. Je suis si fier d’en être arrivé là. Quand j’ai commencé à cuisiner il y a 25 ans, jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais imaginé y parvenir », a déclaré, ému, le chef distingué notamment pour son menu de dîner inspiré par les richesses agricoles et traditions culinaires de New York.

Son établissement avait déjà terminé dans le top-5 lors des quatre précédentes éditions.

Arrivé aux commandes d’Eleven Madison Park en 2006, Daniel Humm l’a racheté en 2011, avec son collaborateur Will Guidara, à Danny Meyer, entrepreneur à succès de la restauration qui avait créé le restaurant en 1998.

En 2012, il a ouvert un second restaurant, NoMad, dans le NoMad Hotel, situé à deux pas d’Eleven Madison Park, couronné par une étoile Michelin dès l’année suivante.

Avec six restaurants chacun, la France, l’Espagne et les États-Unis sont les plus représentés dans le classement publié mercredi, où figurent des restaurants de 22 pays des cinq continents.

Dans le top-10, on trouve, outre le trio de tête, des établissements de France, du Pérou, d’Espagne, de Thaïlande et d’Autriche.

Les restaurants français

Les six restaurants français du classement sont, outre le Mirazur de Menton, les établissements parisiens L’Arpège (12e) d’Alain Passard, Le Plaza Athénée d’Alain Ducasse (de retour dans les 50 à la 13e place), Alléno Paris au Pavillon Ledoyen du chef Yannick Alléno (première entrée, la meilleure du classement, à la 31e place), Septime (35e) et L’Astrance (46e).

Septime a également été récompensé dans la catégorie « restaurant durable ».

Le chef français Dominique Ansel, roi des « cronuts » (mélange de croissant et donut) et sa boulangerie de New York ont été récompensés dans la catégorie pâtisserie, succédant à un autre Français, Pierre Hermé.

Le célèbre chef britannique Heston Blumenthal, ancien vainqueur du prix principal avec son restaurant The Fat Duck, a quant à lui reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière.