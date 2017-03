Dès les amuse-bouches, on sait que nos bouches vont bien s’amuser. Adrien Renaud est arrivé ici avec une brigade de jeunes toques enthousiastes, talentueuses et travaillantes. Cette joyeuse équipe s’est retroussé les manches pour prendre en main la cuisine du Labo. On peut dire qu’il y a de nouveau une belle fusion.



Notre critique complète

Labo culinaire ★★★ 1/2 1201, boulevard Saint-Laurent

Montréal

☎ 514 844-2033 # 225