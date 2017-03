À midi, trop tard: un quart d’heure plus tôt, les hordes se sont ruées sur cette brasserie japonaise à l’abri de l’église unie Saint-James. Dans un décor japonisant avec humour et élégance, on mange des spécialités réconfortantes. Aux beaux jours (ils arrivent...), la terrasse arrière est encore plus courue. Soirées également plaisantes.

Biiru ★★★ 1433, rue City Councillors, Montréal, % 514 903-1555, $1/2