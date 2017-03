Pour une soirée dépareillée (ou pour impressionner lors d’un rendez-vous !), voilà un resto feutré et raffiné où on vous sert d’impeccables tartares et des grillades parfaitement maîtrisées, ainsi que des desserts décadents, avec courtoisie et grand style. Aussi, une opulente carte des vins y est proposée.

Le Bistango ★★★★ 1/2 1200, avenue Germain-des-Prés, Québec, % 418 658-8780, $$$$