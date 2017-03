Le menu regorge de propositions plus alléchantes les unes que les autres, toutes dans le registre des cuisines traditionnelles arménienne et syrienne. Quelques verres d’Arak de Kefraya coupé avec de l’eau et un ou deux glaçons permettent de réfléchir à la suite des événements.



Notre critique complète

Alep ★★★ 1/2 199, rue Jean-Talon Est,

Montréal,

☎ 514 270-6396