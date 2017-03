Le décor planté par Stéphanie Labelle est un pur plaisir et le service est si soigné qu’on en vient à oublier les irritants. En premier lieu, cet étonnement ressenti devant les assiettes un peu pâlottes, auxquelles le chef Hakim Chajar ne nous a pas habitués. On attend cet élan créatif que nous lui connaissons et que nous aimons tant.



Chambre à part ★★★ 1/2 3619, rue Saint-Denis

Montréal

☎ 438-386-3619