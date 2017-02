Les bonnes tables au centre-ville ne sont pas si nombreuses que ça. De toute évidence, Balsam Inn fait partie du lot. À midi, une excellente table d’hôte pour une vingtaine de dollars et en soirée, un peu plus. Midi et soir, belle cuisine, service éveillé et ambiance légèrement cacophonique indicatrice de plaisirs multiples. Décor soigné et reposant.

Balsam Inn ★★★ 1/2 1237, rue Metcalfe, Montréal, ☎ 514 507-9207, $$$