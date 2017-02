LOV est l’acronyme de « local, organique et végé ». À voir l’achalandage, on est rassuré sur la montée des amateurs de cuisine végétarienne et végane, défenseurs du bio et du local. LOV est beau, clair, rafraîchissant. Plats soignés, esthétiques et savoureux. Vous allez beaucoup aimer, car en plus, ils sont d’une gentillesse exquise.

Lov ★★★ 464, rue McGill, Montréal, ☎ 438 387-1326, $1/2