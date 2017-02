On offre ici un menu où la fondue est reine, mais qui est avantageusement complété de grillades et de fruits de mer. Et surtout, une ambiance franchement géniale qui donne, pendant quelques heures, l’illusion de se trouver quelque part en Suisse ou en Autriche, dans un confortable et chaleureux chalet.



Notre critique complète

La Tyrolienne ★★★★ 1/2 2846, rue Jules-Dallaire

Québec

☎ 418 651-6905