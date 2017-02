Une soirée parfaite ressemble sans doute à ce que Cadet propose : une série de petits plats plus réussis les uns que les autres, un service attentionné à donner en exemple, un décor agréable et une belle ambiance avec un brouhaha que les propriétaires savent garder vivifiant et non étourdissant. Le tout pour une petite volée de huards.



Cadet ★★★★ 1431, boulevard Saint-Laurent,

Montréal

☎ 514 903-1631