Au 30e étage, le très beau restaurant de la chef Helena Loureiro offre une vue spectaculaire à 360º sur Montréal. La vue sur les assiettes l’est moins, alternant avec des compositions très réussies et d’autres étonnamment insignifiantes. Des midis très bon marché et des soirs où la facture tend à s’envoler plus haut que le 30e étage.



Portus 360 ★★ 1/2 777, boulevard Robert-Bourassa

Montréal

☎ 514 849-2070