Un chef, un bon, qui décide de tout lâcher pour ouvrir une boulangerie, ça vaut le déplacement. C’est ce que semblent penser les clients qui se précipitent ici. Le chef Seth Gabrielse s’est associé à Julien Roy, expert ès boulange et, en plus de pains et de viennoiseries parfaitement croustillants, ils préparent des petits plats parfaits pour le midi.

Automne ★★ 1/2 6500, avenue Christophe-Colomb, Montréal, ☎ 514 274-8111, $