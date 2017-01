David Aghapekian fait partie de cette nouvelle génération de bouchers qui ne se contentent pas de couper des morceaux. Il sculpte de superbes pièces de viande et prépare, pour le midi, des sandwichs et des petits plats du jour à vouloir venir manger ici plusieurs fois par semaine. Peu de places assises et beaucoup de gourmands.

Boucherie dans la côte ★★ 1/2 2123, rue de Bleury, Montréal, ☎ 514 439-9222, $