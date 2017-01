Dans son établissement au coin de Marie-Anne et Berry, M. Nouredine prépare des couscous ravigotants et d’une incroyable générosité. Depuis 1979, ses couscous, ses tajines et mille attentions salées ou sucrées font le bonheur des clients. Pour les jours de blizzard, il répand le bonheur en apportant votre festin à la maison.

Au tarot ★★★ 500, rue Marie-Anne Est, Montréal, ☎ 514 849-6860, $