Nouveau chef, nouvelles assiettes peut-être plus esthétiques et le service impeccable de Morgane qui, en plus, monte une carte des vins à faire succomber les plus abstinents d’entre nous. La formule mise en place par Les fillettes lors de l’ouverture demeure la même et le plaisir qu’on a eu à y manger hier se poursuit aujourd’hui.

Les fillettes ★★★★ 1626, avenue Van Horne, Montréal, ☎ 514 271-7502, $$